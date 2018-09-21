Kim bu fırsatçılar?

Buğra Kardan Dövizdeki yükselişi gerekçe göstererek ürünlerin fiyatlarını arttıran veya gramajlarını eksilten firmalar tek tek belirleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, 2 bin 499 firmanın 41 bin 821 ürününün denetlendiğini ve 131 firmanın bin 296 ürününde haksız fiyat artışı saptandığını belirtmesinin ardından spekülatör firmaların da açıklanması bekleniyor.

Bakan Pekcan’ın “680 üründe de fiyat etiketinde, gramajda oynamalar gibi mevzuata aykırılık bulundu. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz çerçevesinde devam ediyoruz” açıklamasını değerlendiren STK temsilcileri, zamlı satış yapan fırsatçılar herkes tarafından bilinmeli, bir ceza da satın alma yapmayacak olan vatandaşlar tarafından verilmeli’’ dedi.

Yapılan ilk incelemelerde fiyatlar ile oynayan sektörlerin başında gıda perakendeciler geliyor. Fiyat artışlarından en büyük payı temel tüketim maddeleri alıyor. Ardından telefon, tablet ve lap top ile mobilya takımları geliyor.

O FİRMALAR AÇIKLANSIN

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, fiyatları fahiş oranda arttıran firmaların teşhir edilmesi gerektiğine işaret etti. Ağaoğlu, “Mutlaka ve mutlaka art niyetli firmaların ne gibi yaptırımlar ile karşı karşıya kaldığı ilan edilmeli, tahakkuk ve tahsil belgeleri sunulmalı” talebinde bulundu.

Ağaoğlu, toplumda dolandırılma ve aldatılma korkusunun arttığını vurgulayarak, “Bizleri ürküten, hafiye haline getiren hilecileri bilmek ve onlardan bir daha ürün almamak hakkımız” ifadesini kullandı.

ÜRETİCİ VE TOPTANCI DENETLENMELİ

Tüketici şikâyetlerine kulak verilmesi gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, “Denetimler yaygınlaşmalı, perakendeci gibi üretici ile toptancının da fiyat ve gramaj hilelerine başvurup başvurmadığı anlaşılmalı” dedi.

AHİLİĞE YAKIŞMIYOR

Ağaoğlu, spekülatörlere karşı tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Doların girdilerini yüzde 10 etkilediği halde ürünlerini yüzde 70 pahalıdan satanları hain olarak görüyoruz. Gelirleri artmayan hanelere ek külfet yükleyenler ülkemize, halkımıza darbe vurmaktadır. Esasında bu fırtınalı ortamda ceplerini doldurmayı amaçlayanlar çok daha ağır ifadeleri hak ediyorlar. Ekmek fiyatlarını kafalarına göre arttıran, 1,75 liraya taşıyanları görüyoruz. Bu anlaşılır bir şey değil, Ahilik anlayışına yakışır mı? Ekmekte kârını yüzde 50’den yüzde 25’e çekmek, ülke ve toplum yararına bir adım atmak varken, fiyat arttırmak da ne demek? Bu ahlaksızlık değil de nedir?”

AŞURENİN TADI KAÇMASIN

Kur artışları ve spekülatörlerin devreye girmesi aşurenin de maliyetini arttırdı. Bugünlerde bir tencere aşure için 100-150 lira bütçe ayırmak gerekiyor. Tüketiciler, aşure malzemesi satan yerlerin de denetime tabi tutulmasını istiyor. Mısır Çarşısında aşure yapımında kullanılan ürünlerin perakende fiyatı adeta cep yakıyor.