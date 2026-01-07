HABER MERKEZİ

CHP’lilerin “TOKİ’ye rakip olacak proje” sloganıyla köpürttükleri, gerçekte ise ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve projeye aykırı imalatlar suçlamasıyla mahkemelik olan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye ait kentsel dönüşüm projesinde bir skandal daha patlak verdi. Akit’in 3 Ocak’ta “CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü” ve 4 Ocak’ta “Ankara’dan geldiler kaymağı yediler” manşetiyle gündeme getirdiği ve İzmir’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların CHP yönetim kademesine peşkeş çekildiğini ifşa eden haberi gündeme bomba gibi düşerken, yeni detaylar ortaya çıktı.

İSİMLER SİZE DE TANIDIK GELDİ Mİ?

Belediyeye ait kooperatiflerdeki usulsüzlüklerle ilgili açılan davada tutuklu yargılanan eski başkan Tunç Soyer hakkında önceki gün görülen dördüncü duruşmada tahliye kararı verilirken, gazetemizin ulaştığı belgede yoksul insanlar için yapılması planlanan çok sayıda dairenin bazı üst düzey CHP’liler için rezerve edildiği öne sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İZBETON A.Ş. işbirliğinde Uzundere 3. Etap kooperatifine ait 11201 ada 11 parsel ve 11200 ada 6 parselde yürütülen “New Town İzmir” adlı kentsel dönüşüm projesinde yer alan ve soyadı yerine “Bey” ifadesi kullanılan isimlere opsiyonlanan dairelerin, blok isminden kapı numarasına, katından şerefiyeli daire fiyatına kadar tüm detaylarının belli olması ise dikkat çekti. Aralarında “Kemal Bey, Murat Bey, Ali Mahir Bey, Veli Bey, Ensar Bey, Ednan Bey, Seyit Bey ve Oğuz Bey’in de olduğu ve soyadları belirtilmeyen isimler, “kim bu beyler?” sorusunu akıllara getirdi.

AD VAR SOYADI YOK

Tutuklu olan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu tarafından opsiyonlandığı belirlenen dairelerin karşısındaki isimler şöyle:

5. Kısım, H Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 36 numaralı daire, 1 milyon 823 bin 840 TL Şerefiye Bedeliyle Kemal Bey adına opsiyonlanmış. E Blok 36 daire, B Blok 39, B Blok 40 nolu daire de var.

5. Kısım, A Blok 11200 ada 6 parselde bulunan 28 numaralı daire, 1 milyon 894 bin 480 TL Şerefiye Bedeliyle Murat Bey adına opsiyonlanmış. Aynı blokta 29 numaları daire 1 milyon 894 bin 480 TL Şerefiye Bedeliyle Murat Bey’e ayrılmış.

Adına bina opsiyonlamaya doymayan Murat Bey’e, 5. Kısım, I Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 47 numaralı daireyi de 2 milyon 276 bin 350 TL’ye opsiyonlanmış.

5. Kısım, F Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 36 numaralı daire, 2 milyon 163 bin 700 TL Şerefiye Bedeliyle Ali Mahir Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, A Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 42 numaralı daire, 2 milyon 596 bin 250 TL Şerefiye Bedeliyle Veli Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, C Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 33 numaralı daire, 2 milyon 528 bin 250 TL Şerefiye Bedeliyle Seyit Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, F Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 59 numaralı daire, 1 milyon 870 bin 90 TL Şerefiye Bedeliyle Turan Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, C Blok, 11200 ada 6 parselde bulunan 67 numaralı daire ile 68 numaralı daireler ise sırasıyla 2 milyon 528 bin 250 TL ve 1 milyon 753 bin 330 TL’ye Ednan Bey’e tahsis edilmiş.

5. Kısım, C Blok, 11200 ada 6 parselde bulunan 55 numaralı daireyi 1 milyon 746 bin 320 TL’ye Mahir Bey adına opsiyonlanırken, B Blok 41 numaralı daire de 2 milyon 596 bin 250 TL’ye yine aynı isme ayrıldı.

5. Kısım, B Blok, 11200 ada 6 parselde bulunan 36 numaralı daire, 2 milyon 276 bin 350 TL Şerefiye Bedeliyle Ensar Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, B Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 49 numaralı daire, 2 milyon 276 bin 350 TL Şerefiye Bedeliyle Ulaş Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, A Blok, 11200 ada 6 parselde bulunan 33 numaralı daire, 2 milyon 385 bin 205 TL Şerefiye Bedeliyle Oğuz Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, I Blok, 11201 ada 11 parselde bulunan 46 numaralı daire, 2 milyon 220 bin TL Şerefiye Bedeliyle Süleyman Bey adına opsiyonlanmış.

5. Kısım, C Blok, 11200 ada 6 parselde bulunan 60 numaralı daire, 2 milyon 276 bin 350 TL Şerefiye Bedeliyle Abdurrahman Bey adına tahsis edildmiş.