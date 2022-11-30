Kim bu adam, polis mi? İstanbul'da eylem yapan Uygur Türkleri'ne tavrı tepki çekti! Sözleri şoke etti

Uygur Türkleri bugun sabah saatlerinde İstanbul Çin konsolosluğu önünde nöbet başlattı. Müdahaleye gelen ve elinde telsiz olan bir kişinin Uygur Türkleri'ne yönelik tavrı eleştiri konusu oldu.

"Sizi süpüreceğiz"

Göstericileri konsolosluk önünden uzaklaştırmak isteyen kişi Uygur Türkleri'ne 'birazdan sizi zorla süpüreceğiz" dedi. Uygur Türkleri gitmek istemeyince 'Çevik gel buraya' diyerek bu kez çevik kuvvet ekibini devreye sokmaya çalıştı

"Sizi sınır dışı ederiz"

Uygur Türkleri sessizce oturma eylemi yapacaklarını belirterek yerlerinden kıpırdamadılar. Bunun üzerine söz konusu kişi, "sınır dışı edeceğiz sizi' dedi. Uygur Türkleri 'bizim muhatabımız Çin' deyince söz konusu kişi "Kalk kalk o zaman Çin'e git... Burası Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Çevik Kuvvet'e 'dağıtın' dese de polis geri çekilmeye tercih etti.

Çin'de Uygurlara anal muayene

Sıfır covid politikasını bahane eden Çin, Uygur Türklerine yönelik 'anal' yoldan test uygulaması başlatmıştı.