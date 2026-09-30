Kilosu 8 bin liraya kadar alıcı bulan bal için kaçan arıları Toroslar'da günlerce izliyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yıllardır arıcılıkla uğraşan İbrahim Topaca, kovanlardan oğul vererek ayrılan arıların izini günlerce sürüyor; doğal ortamda üretilen balın kilogramı 8 bin liraya kadar alıcı buluyor. Topaca, bin ile 2 bin 200 metre rakım arasında, özellikle su kenarlarında izlediği arıların yuvalarını tespit ediyor, yerlerini işaretliyor ve havaların serinlemesiyle bölgeye dönerek balı alıyor.

Kovanlarından ayrılan arılar, Torosların yüksek kesimlerinde ağaç kovuklarına ve kayalıkların doğal deliklerine yuva yapıyor. Topaca, dere yataklarına su içmeye gelen arıları izliyor; arıların yöneldiği bölgeyi belirledikten sonra kovukları ve kaya deliklerini tek tek kontrol ediyor. Arıcıların kovanlarını dağdan indirmesinin ardından, eylül veya ekim ayında işaretlediği noktalara yeniden gidiyor.

Topaca, süreci "Bu arıları günlerce takip ederek arıyoruz. Yerini işaretliyoruz" sözleriyle anlattı, hasadı ise şöyle aktardı: "Arılara zarar vermeden ballarını alıyoruz. Arıları ise bir kovana alarak telef olmasına izin vermiyoruz."

Bir yuvadan 3 kilo da çıkabiliyor, 15 kilo da

Her yuvadan aynı miktarda bal çıkmıyor. Topaca, "Bulduğumuz arılardan bazen 3 kilo, bazen de 10-15 kilogram bal çıkabilir. Bu tamamen bir şans. Tabii bunu bulmak oldukça zor ve meşakkatli bir iş. Günlerce yürüyorum. Yoruluyorsun" diye konuştu.

Gidengelmez Dağları'nda ladin kovuğundan bal çıkardılar

Topaca, Gidengelmez Dağları'nda yaklaşık 2,5 ay önce kovanlardan oğul vererek kaçan arıların izini sürdüklerini, yuvayı bir ladin ağacının kovuğunda bulduklarını söyledi: "Aradan geçen sürede ağaç kovuğunu açarak... arıların doğal ortamda yapmış olduğu balı çıkardık. Şansımıza çok güzel bal yapmış."

Gidengelmez Dağları'nın 2 bin-2 bin 200 metre rakımlı yüksek kesimlerinde yaşayan arıların çok sayıda çiçek türünden nektar ve polen topladığını, peteklerini doğal ortamda kendilerinin yaptığını ifade eden Topaca, "Arılar balı doğal ortamda organik kendisi yapıyor. Şeker yok. Fabrika ve egzoz dumanı yok" dedi. Topaca bölgeyi, yaban keçilerinin ve kuşların yaşadığı bir alan olarak tanımladı.

Buldukları balı paketleyerek sattıklarını aktaran Topaca, "Bu balı özellikle kanser hastası olan kişiler istiyor" dedi. Balın tamamen doğal olduğunu savunan Topaca, "Bu bal her hastalığa şifadır" iddiasını dile getirdi.

Arı takibi, Topaca için çocukluğundan bu yana süren bir tutku. "Bu bir hastalık. Zaten çocukluğumuzdan beri kaçan arıları her yıl dağ taş demeden arıyoruz. Karış karış geziyoruz" diye konuştu.