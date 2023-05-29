Kilolarca altını bakın nasıl sakladılar! Bu şeytanın aklına bile gelmez

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda kıyafetlere emdirilmiş vaziyette yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.



İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu yakın takibe alındı. Yolcunun beraberindeki valiz x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu. Valizde herhangi bir şüpheli yoğunlukla karşılaşılmamasının ardından yolcunun üzerinde arama başlatıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu fark edildi.



Detaylı arama için kapalı ve güvenli bir alana alınan yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içlerinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit işlemleri sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.