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Aktüel Kilo vermeye yardımcı! Uzmanlar ısrarla bunu öneriyor
Aktüel

Kilo vermeye yardımcı! Uzmanlar ısrarla bunu öneriyor

Tatlı patates son dönemlerin merak konusu oldu. Özellikle diyet yapanlar tatlı patatesin faydalarını ve kalorisini araştırmaya başladı. Mor Papatya'ya değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, 1 tatlı patatesin 85 kalori olduğunu belirterek, tatlı patatesin kabızlık, diyabet, kanser ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 14:59:00 - 2021-01-30 15:00:08
Kilo vermeye yardımcı! Uzmanlar ısrarla bunu öneriyor

Patates diyet yapan herkesin korkulu rüyasıdır. Nişasta içeriğinden zengin bir karbonhidrat olması, glisemik indeksinin yüksek olmasından dolayı sağlıklı beslenme programlarında pek yer almaz. Fakat son dönemlerde popüler olan tatlı patates bu görüşlerin aksini anlatmaya başladı. Biz de bu merakı gidermek için tatlı patatesin faydalarını Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka ile konuştuk.

A vitamini içeriği oldukça yüksek olan tatlı patatesin günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 400’ünü karşıladığını belirten Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, tatlı patatesin potasyum, C, B6 vitaminlerini ve bolca lif içerdiğini söyledi.

Tatlı patatesin faydaları

1. Tatlı patates, beyaz patatese göre glisemik indeksi düşük bir besindir. Böylelikle diyabet hastalarında kan şekeri seviyesini düşürmede ve insülin direnci ataklarını azaltmada yardımcıdır.

2. Lif içeriğinden zengin olduğu için bağırsak florasını geliştirir ve kabızlığı önler.

3. Yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler.

4. C vitamini sayesinde bağışıklığımızı güçlendirir.

5. A vitamini içeriğinden zengin olması ile kolon ve prostat kanserlerine karşı koruyucudur.

6. Göz ile ilgili problemlerin önüne geçer.

7. Doğurganlığı arttırır.

8. Cilde canlı bir parlaklık verir.

9. Düşük kalorili bir besin olduğu için iştahınızı kontrol etmeye ve kilo yönetiminde yardımcı olabilecek açlık sinyallerini ertelemede oldukça etkili bir besindir.

10. Son dönemde yapılan araştırmalara göre mor renkteki tatlı patateslerin, beyin işlev bozukluklarının tersine çevrilmesine yardımcı olduğu ve bilişsel fonksiyonları geliştirdiği saptandı.

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