Kilo vermek için hangi vitaminleri kullanmalıyız

Kilo vermeye çalışırken, metabolizmayı hızlandırmak ve yağ yakmayı artırmak önemlidir. Kilo vermek için diyet ve spor yaparken, kilo verilmesini kolaylaştıran besinleri, vitaminleri ve mineralleri tüketmek fayda sağlamaktadır.

Kilo vermek için vücudumuzun hangi vitaminlere ihtiyacı var?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, kilo vermeye yardımcı vitaminleri sıraladı.

D vitamini D vitamini eksikliği vücutta çok ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açıyor. Ayrıca insülin direnciyle de doğrudan bağlantılı olan D vitamini, eksikliği ile birlikte aşırı yemek tüketimine ve açlık hissine yol açıyor.

Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki D vitamini eksikliği yaşayan kişilere D vitamini takviyesi yapıldığı anda belli oranda kilo kaybının yaşanmasını sağlanıyor.

D vitamini alabileceğiniz besinler;

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt,

Tereyağı,

Ton balığı,

Somon,

Balık yağı,

Mantar,

Maydanoz,

Yonca,

Kilo verme aşamasında ise beyne tokluk hissi mesajını ileterek büyük katkı veriyor. Şöyle ki, D vitamini yeterli oranda tüketildiğinde vücut beyne kişinin doyduğunu söyleyen leptin hormonunu gönderir. Bu durum az yiyerek tok kalmayı sağlar ve açlığa karşı direnci artırır. Tüm bunların yanı sıra kan dolaşımında yeterli miktarda D vitaminin bulunması, hücrelerin yağ depolama ve yağ kütlesi oluşturma faaliyetlerini yavaşlatır.

C vitamini

Vücutta karnitin sentezinde rol oynayan C vitamini, bu sayede yağ yakımını hızlandırıyor. Çünkü karnitin, vücuttaki yağları enerjiye çevirerek kilo vermeye katkı sağlar. Özellikle de egzersizlerden önce alınan C vitamini, yağ yakılmasını kolaylaştırır. Kilo kontrolünü sağlamada önemli bir yardımcı olan C vitamini, sabah alındığı takdirde metabolizmayı hızlandırır. Portakal, greyfurt, kivi, çilek, maydanoz, kara lahana, brokoli, karnabahar yoğun miktarda C vitamini içeriyor.

C vitamini nelerde var?

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,

Limon,

Kırmızı ve yeşil biber,

Domates,

Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,

Taze kuşburnu,

Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler C vitamininin önemli kaynakları arasında yer alır.

B12 vitamini

B12 vitamini Vücut ve genel sağlık için çok yararlı bir vitamin olan B12, hücre yaşlanmasının önüne geçer, sinir hücrelerini onarır. Hafıza için çok önemli olan B12 aynı zamanda vücudu kalp ve damar hastalıklarına karşı da korur. Tüm bunların yanı sıra gerçek bir sağlık deposu olan B12, kilo vermede etkilidir. Sindirim kabiliyetini artıran B12 vitamini, karbonhidratları enerjiye çevirir, yağı azaltır. Eksikliğinde hissedilen yorgunluk ve halsizliği önleyerek, metabolizmayı hızlandırır. Kırmızı et, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, yumurta, deniz mahsülleri B12 içeren gıdalar arasında başı çekiyor.

B6 vitamini

Birçok açıdan faydaları olan B6 vitaminin en önemli özelliklerinin başında kilo kontrolünde sağladığı başarı geliyor. Besinleri enerjiye dönüştürmekte çok iyi olan B6 vitamini, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi daha kolay hale getiriyor. Sindirim kabiliyetini artıran B12 vitamini, karbonhidratları enerjiye çevirir, yağı azaltır. Eksikliğinde hissedilen yorgunluk ve halsizliği önleyerek metabolizmayı hızlandırır. Kırmızı et, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, yumurta ve deniz mahsüllerinde B6 vitamini bulunuyor.

B6 vitamini yüksek oranda içeren besinler ise şunlardır:

Kuru baklagiller, özellikle de nohut.

Kırmızı ve beyaz et.

Süt ve ürünleri.

Balık ve deniz ürünleri.

Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar.

Muz ve avokado.

Kabuklu kuru yemişler.