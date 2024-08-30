Kilo alıyorum sandı! Karnından çıkan şeyi görenler gözlerine inanamadı

Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat Naki, kilo alma şikâyeti ile hastaneye başvuran bir hastanın karnından 50 santim büyüklüğünde ve 12 kilogram ağırlığında kist çıkardıklarını söyledi. Ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Naki “Yaptığım muayenede bir yumurtalık kitlesinin mevcut olduğunu gördük. Başarılı bir operasyonla hastamız sağlığına yeniden kavuştu.” dedi.

Medipol Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat Naki, kilo alma şikayetiyle bir sağlık kuruluşuna başvuran hastasının karnından çıkardığı 12 kilogram ağırlığındaki kist operasyonu anlattı. Sürecin kilo alma şüphesiyle başladığını belirten Prof. Dr. Naki, “37 yaşında ve çocuğu olmayan bir hastamız yaklaşık 9 aydır kilo alma şikayetiyle değişik tedavilere yöneliyor. Diyetisyen kontrolüne başvuruyor. Diyete rağmen kilo alımaya devam ettiğini gözlemliyor.” dedi.

"50 santim boyutunda kitle"

Hastanın sadece göbek çevresindeki kilo alımının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Naki, “Yağ yakıcı fonksiyonel tedavilere de başvuruyor. Ancak kilo alımı her geçen gün devam ediyor. Bunun üzerine hastamız doktor kontrolüne gidiyor. Karın bölgesine yapılan bir ultrasonografide içeride çok büyük bir kitlenin olduğu tespit edildi. Bu kitlenin ne olabileceğine dair jinekoloji kısmına yönlendiriliyor. Ardından hastamız bizlere başvuru yaptı. Yaptığım muayenede yaklaşık 50 santim boyutunda bir yumurtalık kitlesinin mevcut olduğunu gördük. Ardından hastamızın MR görüntüsünü istedik.” ifadesini kullandı.

Açık cerrahi işlem yapıldı

Hastaya direkt olarak ameliyat olması gerektiğini önerdiklerini belirten Prof. Dr. Naki, “Hastamızda kanser şüphesi olmasaydı ameliyatı kapalı olarak yapabilirdik. Görüntülemelerde kanser şüphesi olması nedeniyle hastaya açık cerrahi işlem uyguladık. Ameliyata girdiğimizde, özellikle sol yumurtalıktan kaynaklanan 50 santim boyutunda büyük bir kitle tespit ettik. Kitleyi başarılı bir operasyonla çıkardık. Kitlenin ağırlığı yaklaşık 12 kilogram civarındaydı. Ameliyat sonrası yaptığımız patoloji sonucunda iyi huylu olmayan ancak, kanser de olmayan bir patoloji sonucu elde ettik. Hastamızın yaşam sorunu olmadan ameliyatını gerekli şekilde yaptık. Hastamız gayet sağlıklı ve fit bir şekilde hayatına devam edecek. Bizler de böyle bir operasyonu başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.