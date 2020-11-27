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Aktüel Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
Aktüel

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:46:03 -
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü H.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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