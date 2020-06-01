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Aktüel

Kilis’te ulaşım ücretlerine sosyal mesafe zammı

Kilis’te şehirler arası otogarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyahat edilirken, bilet fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:07:52 -
Kilis’te ulaşım ücretlerine sosyal mesafe zammı

Kilis’te şehirler arası otogarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyahat edilirken, bilet fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi seyahat kısıtlamasının kaldırılmasından sonra Kilis’te de şehirler arası otogarda yoğunluk yaşanıyor. Kilis-Gaziantep arası yolcu taşımacılığında bilet fiyatları 15 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. 14 kişilik minibüslerde 7, 16 kişilik minibüslerde ise 8 kişinin yolculuk etmesine izin veriliyor. Minibüs işletmecilerinin bir kısmı yapılan zammın az olduğunu, bir kısmı ise şimdilik yapılan zammın yeterli olduğunu ifade ettiler.


Vatandaşlar ise yapılan zammın fahiş bir artış olmadığını, normal olduğunu belirttiler.

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