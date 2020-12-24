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Aktüel Kilis'te Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi
Aktüel

Kilis'te Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi

Suriye'ye giden, gübre yüklü olduğu beyan edilen tırda bulunan asitle ilgili soruşturma sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:56:00 -
Kilis'te Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te gübre yüklü olduğu beyan edilen tırda Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen tırda şüphe üzerine arama yaptı.

İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu bildirilen tırda ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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