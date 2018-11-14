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Kilis'te şoke eden görüntü! Asılı kaldı

Kilis'te bir tır sürücüsü kontrolü kaybedip Beşenli köprüsünde asılı kaldı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:27
Kilis'te şoke eden görüntü! Asılı kaldı

Kilis’te bir tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüde asılı kalırken sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 79 BU 203 plakalı tır, Kilis-İslahiye karayolunda aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşenli köprüsünde asılı kaldı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, tır çekici yardımıyla asılı kaldığı köprüden kurtarıldı

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:27
  1. Kilis
  2. TIR

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