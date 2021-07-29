Kilis'te orman yangını söndürülemiyor
Kilis'in Demirciler mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor.
Kilis'in Demirciler mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor.
Kilis'in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi.
Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.