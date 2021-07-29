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Yaşam

Kilis'te orman yangını söndürülemiyor

Kilis'in Demirciler mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:24:00 -
Kilis'te orman yangını söndürülemiyor

Kilis'in Demirciler mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

Kilis'in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi.

Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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