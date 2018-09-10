Kilis'te esnaf kavgası kanlı bitti!

Kilis'te iki esnaf arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve Altunbaş Pasajı'nda çay ocağı işleten İbrahim Karadaş (38) ile aynı pasajda çaycılık yapan Ziya B. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya B, yanındaki tabancayla ateş ettiği Karadaş'ı ağır yaraladı.

SİLAHIYLA BİRLİKTE POLİSE TESLİM OLDU

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Ziya B'nin, bir süre sonra silahıyla birlikte polise teslim olduğu öğrenildi.