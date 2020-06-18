Kilis’te en çok yerli filim izlendi

Kilis’te geçen yıl 9 bin kişi sinemada film seyretti.

2019 yılında toplam sinema salonu sayısı 4 olurken, toplam koltuk sayısı 239 oldu. 4 sinema salonunda bir yıl boyunca 24 yerli ve 16 yabancı film olmak üzere toplam 40 film gösterildi. 9 bin 100 sinema izleyicisinden 6 bin 300’ü yerli film izlerken, 2 bin 800 kişi yabancı film seyircisi oldu. 2019 yılında 2018 yılına göre Kilis’te gösterilen film sayısı da, sinema seyircisi sayısı da azaldı. Kilis’teki sinemalarda biri kadın olmak üzere toplam 3 kişi çalıştı.