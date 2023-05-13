Kilis'te bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki bir rezidansın 13. katında bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, R.K’nin karın bölgesinden bıçaklandığını ve öldüğünü tespit etti. R.K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.