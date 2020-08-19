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Aktüel Kilis'te 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Aktüel

Kilis'te 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:56:09 -
Kilis'te 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

KİLİS (AA) - Kilis Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi etkinliklere katılmasının kısıtlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde (annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi), 65 yaş ve üstündeki kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verildi."

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