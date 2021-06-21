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Dünya Kilise Biden’ı aforoz etti! İşte sebebi
Dünya

Kilise Biden’ı aforoz etti! İşte sebebi

Katolik kilisesi, ABD Başkanı Joe Biden'ı aforoz etti. Biden'ın kürtaj cinayetine destek verdiği için aforoz edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 07:23:00 -
Kilise Biden’ı aforoz etti! İşte sebebi

ABD’de Katolik piskoposlar, Başkan Joe Biden’ı, kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

Bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan’ın uyarılarına rağmen oy kullanılması, Kilise’deki muhafazakar hareketin baskınlığını yansıtıyor. John F. Kennedy’den sonra ülkedeki ikinci Katolik başkanı hedef alan bu karar cuma akşamı yayınlandı. Karar oy çokluğuyla, 24 ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla kabul edildi. Kararla ilgili resmi metin henüz yayınlanmadı. Nihai onay için piskoposlar meclisinin üçte iki onayı gerekiyor.

ABD Kongresi’ndeki 60 Katolik Demokrat, piskoposları “devam etmemeye ve ayinlerin kutsallığına gölge düşürmemeye” çağırdılar, piskoposların birleştirici olması gerektiğini belirttiler.

Kaynak: Yeni Şafak

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Yorumlar

Günahkâr,

Biden ve dostları iblisin çıraklığını yapıyor.
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saffet

Amerika laik degil mi hayret
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