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Kilis Valiliğinden korona virüs uyarısı

Kilis Valiliği yaptığı açıklama ile korona virüs konusunda uyarılarda bulunarak, hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:26:48 -
Kilis Valiliğinden korona virüs uyarısı

Kilis Valiliği yaptığı açıklama ile korona virüs konusunda uyarılarda bulunarak, hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunuyor.


Valilikten yapılan açıklamada vakaların önemli kısmının, yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri ile kalabalık yerlerde bulunma ve maskesiz dışarı çıkmaktan kaynaklandığı müşahede edildiği belirtildi.


Valilik açıklaması şöyle sürdü:


"Korona virüs en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Bunların yanı sıra, geniş katılımlı cenaze definleri, taziye ve hasta ziyaretleri de hastalığın en çok bulaştığı durumların başında gelmektedir. Lütfen anılan durumlardan uzak duralım. Sosyal mesafemizi, sevdiklerimizin ve bizlerin iyiliği için tavizsiz koruyalım. Bu süreci el birliğiyle ve alacağımız tedbirlerle atlatacağız. Normalleşme için; Zorunlu olmadıkça asla dışarı çıkmayalım. Maskesiz çıkmayalım ve sosyal mesafemizi tavizsiz koruyalım. Kalabalıklardan kesinlikle uzak duralım. Kişisel hijyenimize dikkat edelim. Eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim. Taziye ve hasta ziyaretlerini erteleyelim. Evimiz dışında kapalı mekanlardan uzak duralım. Bireysel tedbirlerimizi en üst seviyede tutalım, lütfen evimizde kalalım."

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