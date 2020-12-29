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Aktüel Kilis Emniyet Müdürü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kilis Emniyet Müdürü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:08:49 -
Kilis Emniyet Müdürü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KİLİS (AA) - Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karabulut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde tercih yaptı.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçen Karabulut, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafı için oy kullandı.

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