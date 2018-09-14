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Kilidi ‘Başkan’ çözer

İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya Camii’nin ibadete açılması ile ilgili bireysel başvuruyu 3 yıl sonra karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, başvuruyu “yetkisizlik” sebebiyle kabul etmedi.

14 Eylül 2018 Cuma 12:06
Kilidi ‘Başkan’ çözer

 Faruk Arslan  İstanbul  İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya Camii’nin ibadete açılması ile ilgili bireysel başvuruyu 3 yıl sonra karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, başvuruyu “yetkisizlik” sebebiyle kabul etmedi. Tarihçiler ve akademisyenler, hasrete son verecek tek mercinin Cumhurbaşkanlığı olduğunu belirterek, “Ayasofya’nın zincirlerini ancak Başkan Erdoğan kırar’ dediler..

2 Temmuz 2016’da Kadir Gecesi’nde Ayasofya’da ezan okunduğunu hatırlatan Yalova Üniversitesi Öğr. Üy. Yahya Özdemir, “Ezan okunan yer camidir. Anayasa Mahkemesi zincirleri kıramamıştır. İnanıyoruz ki Başkan Erdoğan çok yakın bir zamanda malumu ilam eden karara imza atacak ve 2016’daki Kadir Gecesi’nde fiilen başlatılan kutlu bir süreci nihai boyuta ulaştıracaktır” dedi. Tarihçi yazar Yılmaz Altunsoy ise, “Ayasofya, Peygamber (s.a.v.) müjdesine nail olmuş Fatih Sultan Mehmet’in bizlere emanetidir. AYM nezdinde olmasa da emanete sahip çıkılacağına inancımız tamdır”diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:06
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Ayasofya
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. zincirler kırılsın

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