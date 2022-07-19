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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı! "İktidara gelirse canımıza ot tıkar bunlar"
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı! "İktidara gelirse canımıza ot tıkar bunlar"

İBB'nin İstanbul Kart'a yaptığı yüzde 400 zamla ilgili konuşan gazeteci Mustafa Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Urfa'da çiftçilere bedava elektrik vereceğiz" sözlerini hatırlatarak, "İstanbul'da yüzde 400 zam yapıyor CHP daha iktidara gelmeden. Bir de Allah muhafaza iktidara gelseler var ya, canımıza ot tıkar bunlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 13:00:00 - 2022-07-19 13:06:54

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gazeteci Mustafa Albayrak gündemi değerlendirdi.

İBB’nin İstanbul Kart’a yaptığı yüzde 400’lük zam hakkında konuşan Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, çiftçilere bedava elektrik sözünü hatırlattı.

Albayrak, "İstanbul, Ankara, İzmir sende. Az da olsa çiftçi var. Ver onlara bedava elektrik. Kaynağını nereden bulacaksa açıklasın. İstanbul'da yüzde 400 zam yapıyor CHP daha iktidara gelmeden. Bir de Allah muhafaza iktidara gelseler var ya, canımıza ot tıkar bunlar." dedi.

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