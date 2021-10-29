Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonu! Millet İttifakı'nın adayı bakın kimmiş!

Gazeteci Zafer ŞAhin bugünkü yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ele aldı. Şuan için gündeme gelen isimlerin Kılıçdaroğlu, Akşener, Abdullah Gül, Ali Babacan, Haşim Kılıç, Özgür Demirtaş, İlhan Kesici, Murat Karayalçın gibi isimler olduğunu belirten Şahin, bir kavga gürültü kopmadan Millet İttifakı'nın aday çıkaramayacağını söyledi.

Adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak ortağı Meral Akşener arasında bir gerilim yaşandığını ifade eden Şahin, Akşener'in aday tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise Mansur Yavaş'ı istediğini belirtti. Öte yandan Şahin, İmamoğlu veya Yavaş'ın aday olmasının Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonu olacağını öne sürdü.

Aday ABD'den mi?

Bu adayların dışında ABD'den de bir ismin kulislerde konuşulmaya başladığını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı; Coca Cola’nın eski CEO’su Kent’in adı 2019 yerel seçimlerinde İstanbul için de geçmişti. Kemal Bey’in yakın dönemde biri yüz yüze, diğeri telefonda olmak üzere Kent ile iki görüşme gerçekleştirdiği iddiası var. Dünya piyasalarında tanınan, saygın bir isim olan Muhtar Kent’in siyasi bir hedefinin olduğunu sanmıyorum. Ama Kemal Bey şapkadan tavşan çıkarmayı sever. Hem parti içinden hem de Akşener cephesinden kendisine bir operasyon çekilme ihtimali kuvvetlenirse Yavaş’ı da Kent benzeri sürpriz bir ismi de sahaya sürebilir. Günün sonunda CHP de yine kendisine kalır.