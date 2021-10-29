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Gündem Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonu! Millet İttifakı'nın adayı bakın kimmiş!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonu! Millet İttifakı'nın adayı bakın kimmiş!

Gazeteci Zafer Şahin, Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı için Coca Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent isminin konuşulmaya başlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 10:11:00 -
Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonu! Millet İttifakı'nın adayı bakın kimmiş!

Gazeteci Zafer ŞAhin bugünkü yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ele aldı. Şuan için gündeme gelen isimlerin Kılıçdaroğlu, Akşener, Abdullah Gül, Ali Babacan, Haşim Kılıç, Özgür Demirtaş, İlhan Kesici, Murat Karayalçın gibi isimler olduğunu belirten Şahin, bir kavga gürültü kopmadan Millet İttifakı'nın aday çıkaramayacağını söyledi.
Adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak ortağı Meral Akşener arasında bir gerilim yaşandığını ifade eden Şahin, Akşener'in aday tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise Mansur Yavaş'ı istediğini belirtti. Öte yandan Şahin, İmamoğlu veya Yavaş'ın aday olmasının Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonu olacağını öne sürdü.

Aday ABD'den mi?

Bu adayların dışında ABD'den de bir ismin kulislerde konuşulmaya başladığını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı; Coca Cola’nın eski CEO’su Kent’in adı 2019 yerel seçimlerinde İstanbul için de geçmişti. Kemal Bey’in yakın dönemde biri yüz yüze, diğeri telefonda olmak üzere Kent ile iki görüşme gerçekleştirdiği iddiası var. Dünya piyasalarında tanınan, saygın bir isim olan Muhtar Kent’in siyasi bir hedefinin olduğunu sanmıyorum. Ama Kemal Bey şapkadan tavşan çıkarmayı sever. Hem parti içinden hem de Akşener cephesinden kendisine bir operasyon çekilme ihtimali kuvvetlenirse Yavaş’ı da Kent benzeri sürpriz bir ismi de sahaya sürebilir. Günün sonunda CHP de yine kendisine kalır.

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Yorumlar

TÜRKİYEDE FUTBOLCU BUAMAYIP DIŞARDANBUNLARİÇİN ÜKEYİ YÖNETECEK FUTBOLCU GETİRENLEROY VEREN ATATÜRKÇÜ MİLİYETÇİ BATILI GİBİ YETİŞMİŞ LER

BEN AVRUPALIOLAYIM SİZ TÜRKİYEOLUN BEN SİZE ÜRETİĞİMİ TERÖRİSTLERİ BESLEYİP SİZİ DURDURAYIM SİZDE AÇIM DİYE BEDUA EDİN KİME LOOOOOOO YÜZDE 48 KİME BEDU AEDİYONUZ KENDİ BELANIZI DÜŞÜNMEYEREK VERDİĞİNİZİ KİM SÖYLESE İNANACAKSINIZ ZAVALILAR
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Sepetci

İlla bir sömürge valisi bulacaklar. Sen cumhurbaşkanı olmayacaksan başbakan olmayacaksan ne olacaksın ne diye siyasetle uğraşıyorsun senin gayen nedir? Arkadaş Çekilde olacak biri gelsin papazoğlu mu olur dedeoğlu mu olur hahamoğlu mu olur düş yakamızdan adam gibi bir muhalefet gelsin.
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