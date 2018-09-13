Kılıçdaroğlu'nun sinsi ittifak planı! Batı'da CHP'ye, doğuda HDP'ye...

Kurultay girişim ve tartışmalarının durulduğu CHP’de gündem 30 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yetkili organları ile yerel seçim için istişarelere devam ediyor. Bu çerçevede CHP’nin en yetkili organı olan Parti Meclisi, genel merkezde yarın Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak. PM’nin gündemini yerel seçimde ittifak ve diğer çalışmalar oluşturacak.

İTTİFAK MASADA

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP) ile ittifakın yanı sıra HDP ile de gizli ittifak yapan CHP, bu “gizli birlikteliği” yerel seçime de taşıyacak. HDP’nin, hiç oy alamadığı yerlerde oy alıp Meclis’e girmesini sağlayan gizli ittifakın devam edeceğine ilişkin ilk işaret ise hafta sonu CHP cephesinden geldi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Geçtiğimiz hafta sonu il başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti var, HDP var, SP var, bir araya gelinebilir. Tek bir aday çıkarılabilir. Bütün amaç belediyeyi alabilmek. Stratejiyi siz belirleyeceksiniz” talimatı verdi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözü, “Amaca ulaşmak için her yol mübahtır” anlayışı ile hareket eden Makyavelizm’i akla getirdi. Kılıçdaroğlu’nun talimatının ardından CHP’de ittifak için çalışmalar hızlandı.

ESKİ BELEDİYELERİNİ KAZANDIRACAKLAR

Kulislerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kritik illeri almak için HDP ile “örtülü ittifak” kurulacağı dillendiriliyor. CHP’nin bu kritik iller dışında, 24 Haziran’da verdikleri destekle barajı geçirttikleri HDP’nin kayyumlu belediyeleri yeniden alması için de çalışma yürüteceği belirtiliyor.

(Yeni Şafak)