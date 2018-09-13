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Kılıçdaroğlu'nun sinsi ittifak planı! Batı'da CHP'ye, doğuda HDP'ye...

Kurultay dedikodularıyla çalkantılı bir dönem geçiren CHP'de kulislerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kritik illeri almak için HDP ile “örtülü ittifak” kurulacağı dillendiriliyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:24
Kılıçdaroğlu'nun sinsi ittifak planı! Batı'da CHP'ye, doğuda HDP'ye...

Kurultay girişim ve tartışmalarının durulduğu CHP’de gündem 30 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yetkili organları ile yerel seçim için istişarelere devam ediyor. Bu çerçevede CHP’nin en yetkili organı olan Parti Meclisi, genel merkezde yarın Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak. PM’nin gündemini yerel seçimde ittifak ve diğer çalışmalar oluşturacak.

İTTİFAK MASADA

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP) ile ittifakın yanı sıra HDP ile de gizli ittifak yapan CHP, bu “gizli birlikteliği” yerel seçime de taşıyacak. HDP’nin, hiç oy alamadığı yerlerde oy alıp Meclis’e girmesini sağlayan gizli ittifakın devam edeceğine ilişkin ilk işaret ise hafta sonu CHP cephesinden geldi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Geçtiğimiz hafta sonu il başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti var, HDP var, SP var, bir araya gelinebilir. Tek bir aday çıkarılabilir. Bütün amaç belediyeyi alabilmek. Stratejiyi siz belirleyeceksiniz” talimatı verdi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözü, “Amaca ulaşmak için her yol mübahtır” anlayışı ile hareket eden Makyavelizm’i akla getirdi. Kılıçdaroğlu’nun talimatının ardından CHP’de ittifak için çalışmalar hızlandı.

ESKİ BELEDİYELERİNİ KAZANDIRACAKLAR

Kulislerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kritik illeri almak için HDP ile “örtülü ittifak” kurulacağı dillendiriliyor. CHP’nin bu kritik iller dışında, 24 Haziran’da verdikleri destekle barajı geçirttikleri HDP’nin kayyumlu belediyeleri yeniden alması için de çalışma yürüteceği belirtiliyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP Genel Başkanı
  6. CHP
  7. CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  8. seçim ittifakı
  9. Yerel seçimler
  10. CHP-HDP ittifakı
  11. deşifre oldu
  12. sinsi plan
  13. HDP

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş28 dk önce
    nede olsa chpkk diye boşuna demiyoruz. bu millet uyandı artık chpkk oy alamaz bu milletten. kendi hıristiyanlarından alırsa alır biraz. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • hayrihayri29 dk önce
    Bunu haber diye yazıyorsunuz.CHP nin doğuda oyu yüzde 2.
  • muratmurat1 sa önce
    fitne fesat
  • DallıDallı1 sa önce
    Bu sözleri geçen seçimde olduğu gibi içimizdeki yerli işbirlikçi ecnebiler tutar.Ama aklıselim kürt kardeşler bu oyunu bozarlar.
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