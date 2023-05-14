Kılıçdaroğlu'nun memleketinde kim önde?

Türkiye genelinde sandıkların kapanması ile birlikte oy sayım işlemi başladı. Şu ana kadar sandıkların yüzde 30.27'si açılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den dikkat çeken sonuçlar geldi.

Kılıçdaroğlu yüzde 76.83

337 sandığın bulunduğu Tunceli'de şu ana kadar sandıkların yüzde 24.63'ü açıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 77.56 oy çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 18.75'de kaldı. Sinan Oğan yüzde 3.92 oy alırken, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 0.10 olduğu belirtildi.

Tunceli'de seçime katılım yüksek

Öte yandan Tunceli'de seçimlere katılım oranı yüzde 85.42 oldu. 12 bin 601 kişinin sandık başına gittiği şehirde oyların 12 bin 517'si geçerli sayıldı.