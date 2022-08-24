Kılıçdaroğlu'nun masadaki rakipleri: 'Altılı Masa’nın terzisi kim?'

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Tamer Korkmaz bugünkü 'Altılı Masa’nın terzisi kim?' başlıklı köşe yazısında 'Baykal kasetinin ardından Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getiren Batıcı Karargâh… Zillet’in 2023 adayına da karar verecek olan güç odağıdır.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki buluşmada gösterecekleri adayın profilini çizmişler…

Temel Reis, “Masadaki çalışmamızla bir nevi yeni Cumhurbaşkanının elbisesi dikiliyor” dedi.

Bu benzetme “Altılı Masa’nın görünmeyen terzisi kim?” sualini akla getiriyor!

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“Millet İttifakı’nın ortak adayı bu masada belirlenecek” diyorlar, ya; acaba öyle mi?

Aslında, bu sorunun cevabını CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş vermişti:

“Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor…

Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birini aday yapacaklar!”

(19 Temmuz 2021)

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-Uluslararası Karar Vericiler kim?

-Başını ABD’nin çektiği Batılı devletler!

-Peki ya, Ulusal Karar Vericiler?

-Washington, Brüksel, Berlin ve Londra’ya eklemlenmiş Türkiye’deki Büyük Sermaye yani Komprador Burjuvazi!

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Altılı Ganyan’dan ilan edilecek aday…

-Kendilerine sufle edilen bir isim olacak!

“Biz, adayı bu masada belirliyoruz” falan diye hikâye anlatmasınlar!

Misal: “Ekmek için Ekmeleddin” elbisesi, Derin Terzi’nin ellerinden çıkmamış mıydı?

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Baykal kasetinin ardından Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getiren Batıcı Karargâh…

Zillet’in 2023 adayına da karar verecek olan güç odağıdır.

PAÇALARI TUTUŞTU

“Gölge CIA” olarak adlandırılan Amerikan düşünce kuruluşu Stratfor, yayınladığı bir makaleyle Suriye’nin kuzeyi için alarm zilleri çalıyor!

Makalede “Türkiye’nin Kuzey Suriye’de yapacağı yeni bir askeri harekâtla ABD’nin bölgedeki hâkimiyetini bitirebileceği” dile getirildi.

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CHP’deki HDPKK’lı Sezgin Tanrıkulu’nu TR-705 numaralı plakasıyla yıllardır istihdam eden Stratfor, başlarına nelerin geleceğini gayet iyi biliyor!

İşte bu yüzden, paçaları tutuşmuş vaziyette feveran ediyorlar.

WASHINGTON’A “KAPAK” OLDU

Taliban, Afganistan’da iktidara gelişini Haydut Devlet ABD’nin geride bıraktığı askeri araçlardan oluşan bir konvoyla kutladı!

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Kutlamaya dair manidar görüntüler dünya medyasına yansırken; bu arada New York Post gazetesinde yayınlanan bir haber dikkat çekti.

Haberde şöyle deniliyor:

“ABD Savunma Bakanlığı; 2005-2021 yıllarında Afgan Ulusal Ordusu, Afgan Hava Kuvvetleri, Afgan Ulusal Polisi ve Afgan Özel Güvenlik Kuvvetleri için 18,6 Milyar dolarlık silah temin etti…

Pentagon, toplamda Afgan güvenlik güçleri için yaklaşık 84 Milyar dolar harcadı…”

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Devamı var…

Savunma Bakanlığı müfettişinin hazırladığı rapora göre “ABD’nin geçen yıl Afganistan’dan geri çekilmesinin ardından, Amerikan askeri teçhizatının 7 Milyar dolarlık kısmı Taliban’ın elinde kaldı!”

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Taliban’ın kutlamalarda -geçen Ağustos’ta defolup giden- Yankilere yaptığı nanik şahane!

KISSADAN HİSSE

Vietnam’dan, Irak’tan ve Afganistan’dan sonra…

Amerika Birleşik Haydutları, Suriye’den de “arkasına bakmadan” kaçmak zorunda kalacak!