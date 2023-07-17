Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası CHP'lileri kavgaya tutuşturdu! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi

Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında bir kez daha seçim yenilgisi tadan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Erdoğan karşısında aldığı 12'nci mağlubiyet sonrası istifa çağrılarının hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı vererek 'değişim' çağrılarına kulak tıkadı.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'istifa' çağrıları sonrasında partisinden kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edildi. Özcan karar sonrasında Bolu'dan Ankara'ya 'adalet' yürüyüşü yaparak CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Özcan, CHP Genel Merkezi önüne koltuk fırlatarak, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" dedi.

Canlı yayında tartışma çıktı

Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Özcan, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile hararetli bir tartışmaya girdi.

Geçtiğimiz günlerde istifa etmesi yönünde çağrı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması için genel merkez önüne sandalye fırlatan Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası çıldıran Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam." diyerek kendisini savundu.

"Kartı Kılıçdaroğlu'nun kafasına çok güzel attınız"

Özcan tartışma sırasında şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Barış Bey tüzük kurultayından bahsetti. Antidemokratik kurultayda Engin Özkoç kurultay divan başkanına küfrettiği için Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı, o da Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti. Attığın kart genel başkana isabet etti. Döndü kafama nereden geldi dedi. Salonda 1300 tane delege vardı. Barış Bey bana karşı çok dolmuş. Güzel attınız. Alkışlandık biz de. Ben yok muydum orada?"

Yarkadaş ise kendisini şu sözlerle savundu:

"Öyle bir şey yok. Kartı attım ama genel başkana gitmedi, bu da yalan. Yanımda 900 tane delege vardı. Yanlış saydılar oyları o nedenle attım. 15 metre fark vardı aramda. Ben genel başkana saygısızlık yapmadım. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam."