Kılıçdaroğlu'nun gizli planı! CHP'yi kim dizayn ediyor?

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerini değerlendirerek, ABD'nin desteğiyle genel başkanlık makamına getirildiğini ifade etti. Özgür Özel'in de başlangıçta genel başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Pazarcı, parti içi dönüşüm sürecinin devam ettiğini kaydetti. Emin Pazarcı, şunları dile getirdi:

"CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuş: "Parlamentoya girdiğimde Genel Başkan olma düşüncem yoktu" diyor.

Doğrudur şahidim. CHP'nin Grup Başkanvekilliğini yürütürken bile, "Ben bürokrasiden geldim. Siyasetten çok fazla anlamam. Bana üç tane il başkanının adını söyle deseler, söyleyemem" derdi. Bunu diyen kişi Genel Başkanlık gibi bir makamı düşünebilir miydi?

Kılıçdaroğlu devam ediyor...

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"O dönemde delegeler istediği için Genel Başkan oldum" diyor. Kendince yine haklı olabilir. Ama tam olarak öyle değil. O günlerde örgüte tamamen hâkim olan Önder Sav istemeseydi, kabul etmeseydi, gerçekleşebilir miydi bu? Sonrasında pişman oldu, ama Önder Sav yaptı bunu.

"Niye yaptı?" derseniz, başka bir alternatif yoktu. Ayrıca, Deniz Baykal da zaten kaset skandalı öncesi kendisine "Önder, yaşlanıyoruz, Genel Sekreterliği genç bir isme bırakmakta fayda var" demişti.

O sözlerin acısını çıkarttı.

Ama en önemlisi, dışarıda birileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu o göreve hazırladı. 2008 Yılının Ekim Ayında, ABD derin devletinin kontrolündeki Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Silkroad Enstitüsü'nde bir rapor yayınlandı. Svante E Cornell ve Halil Magnus Karavelli imzasını taşıyan o raporun 72. sayfasında şu ifade yer aldı:

"CHP'de istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek."

Kehanet değildi bu. Alt yapısı oluşturuldu. FETÖ'cü polisler devreye girdi. Baykal'a bir operasyon yapıldı ve süreç tamamlandı.

Şimdi sıkı durun, önemli bir ayrıntı vereceğim: O raporun altında imzaları bulunan bu iki isim de, İsrail derin devletinin kontrolündeki Jerusalem Post'ta yazılar yazıyordu.

Peki, bu operasyon neden yapıldı? Onun cevabı da WikiLeaks belgelerinde var. O günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Washington'a pek çok mesaj çekildi. Yayınlandı bunlar. Birinde aynen şöyle yazıyordu:

"Erdoğan'ın iktidarındaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı daha prezentabl bir muhalefet lideri oluşturmak, ordu ve adli baskıdan çok etkili bir silah olacaktır."

ABD Başkanı Biden'in, geçmişte yaptığı "Erdoğan iktidarını yıkacağız" ifadelerini taşıyan açıklamaları ile birleştirin bunu.

Ne olup bittiğini ortaya koymak için yeter herhalde. Lafın fazlası aptala söylenir!

Gelelim Özgür Özel'e...

Kılıçdaroğlu, istenen performansı gösteremedi. Kendisinden bekleneni veremedi. Bu yüzden CHP'nin yeniden dizayn edilmesi gerekiyordu. Yeni bir arayış başladı. İşte Özgür Özel, o arayışın ürünüdür.

Şunun da atını çizelim: Özel'in de başlangıçta Kılıçdaroğlu gibi Genel Başkanlık gibi bir düşüncesi yoktu. Ama öyle gerekti, öyle istendi. Bence, üzerinde hesaplar yapılan asıl oğlan ise, büyükelçilerle halvet olan Ekrem İmamoğlu'dur.

Özel ise, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı işleri tamamlamakla meşgul! Partinin yüz yıllık amblemini bile değiştirip, yeşil ve mora boyadı. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkmaya çalışan DEM Parti ile ilişkiyi ileri boyutlara taşıdı.

Hele bir işini bitirsin. CHP'yi biraz daha değiştirip dönüştürsün. Zamanı gelince O'na da gereken yapılır."