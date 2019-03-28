Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan yaşlı kadın serbest bırakıldı
Erzincan'da, CHP’nin seçim afişlerini sökmeye çalışan ve ardından gözaltına alınan vatandaş, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.28 Mart 2019 Perşembe 12:03
Yerel seçimlere günler kala Erzincan'da, CHP’nin seçim afişlerine yönelik bir kadının kalemle saldırısının videosu, sosyal medyada yayınlandı.
Yayınlanan videoda orta yaşlı bir kadının, elindeki kalemle önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişini çizerken daha sonra kalemi, afişe defalarca saplaması dikkat çekti. G.Ö. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Seçim kanununa muhalefet ve mala zarar verme suçu
Emniyette sorgulanan G.Ö., hakkında '298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem uygulanıp, serbest bırakıldı.
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