Kılıçdaroğlu’nun elektrik borcu ne kadar? Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödedi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyince yasal düzenleme gereği evinin enerji akışı kesildi. Borcunu bile ödemeyen Kılıçdaroğlu, yasal prosedür çerçevesinde kesilen elektrik üzerinden de vatandaşa karşı duygu sömrüsü yapmaktan da geri durmadı. Kılıçdaroğlu, "Eşimle birlikte bir hafta boyunca bu karanlıkta kalacağız. Tereddüt ediyor muyuz asla. Ben ne ağzında gümüş kaşıkla doğdum ne de saraylarda yaşadım." diyerek rol kesti.

Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ne zaman ödeyecek?

Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile elektriklerin kesildiği evindeki ilk gece twitterdan canlı yayın yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 1 hafta diyerek geri vites yaptı. Kılıçdaroğlu "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım" dedi. Kılıçdaroğlu bir hafta sonra borcunu ödeyip elektriklerini açtıracak.

Kılıçdaroğlu’nun elektrik borcu ne kadar?

Kemal Kılıçdaroğlu, zamların geri çekileceği güne kadar faturalarını ödemeyeceğini söylemişti. 1030 liralık 3 aylık elektrik borcu olan Kemal Kılıçdaroğlu eşinden gelen telefonla elektriklerin kesildiğini öğrendi.

Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası provokasyonuna küçük ortak İYİ Parti’nin genel başkanı Merak Akşener’de ortak oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Müsaade ederse hanenin borcunu ödeyebilirim" dedi. Akşener, "Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için" dedi. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını 1 hafta sonra kendisi mi ödeyecek yoksa CHP'lilere mi ödeteceği daha şimdiden merak konusu oldu.