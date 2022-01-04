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Gündem ‘Kılıçdaroğlu’nun dostları’ boş durmuyor! Kemal-Meral ortak mitinginde Erdoğan'a küfür
Gündem

‘Kılıçdaroğlu’nun dostları’ boş durmuyor! Kemal-Meral ortak mitinginde Erdoğan'a küfür

Dün Mersin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirilen törende CHP ve İP'in ittifak ortağı HDP'li olduğu iddia edilen bir şahıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür edince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 14:35:00 -

Dün Mersin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla, metro temel atma töreni gerçekleştirildi. Ancak temel atma töreninde skandal bir olay yaşandı. CHP ve İP'in ittifak ortağı HDP'li bir şahıs Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürler etti. Şahıs polisler tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na küfür

Mersin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirilen metro temel atma töreninde, Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında CHP ve İP'in ittifak ortağı HDP'li olduğu iddia edilen bir şahıs Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürler sarf etti.

Olayın fark edilmesinin ardından hemen harekete geçen polis ekipleri HDP'li olduğu iddia edilen şahsı gözaltına aldı.

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