Kılıçdaroğlu’nun darağacı göndermeli pankartı büyük tepki topladı



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'in desteğini de alarak seçim çalışmalarına başladı. "Sana söz baharlar gelecek" sloganı ile birlikte propaganda dönemine girdi.

Aynı sloganı twitter sayfasına da üst başlık olarak yerleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun twitter hesabına koyduğu bu görsel, "İktidara geldiğimizde Erdoğan'ı darağacında asacağız. Söz veriyorum." algısını veriyor.

Darağacı ayrıntısı gündem oldu

Öte yandan söz konusu sloganını gittiği şehirlerin sokaklarına asılan pankartlara da yansıttı. Pankartlarda ise bir detay dikkat çekti. Görselde, darağacına ve ipe benzeyen ayrıntı sosyal medyada gündem oldu. Birçok vatandaş, "Neyin mesajını veriyorsunuz yoksa iktidara gelince Cumhurbaşkanımız Edoğan'ı mı asmayı düşünüyorsunuz?" diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur da kendi kanalından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 'Darağacı' göndermeli seçim afişini yorumladı.



Meşhur özetle şöyle dedi;

"Bu videoda başkan Erdoğan'ın siyasi rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim afişini konuşacağız. Bir ay sonra seçimler olacak. Sokaklara darağacı ve urgan temalı afişler astırdı. Bu idam demektir. Peki kimi idam edecek? Sadece Erdoğan'ı mı? AK Partiyi mi? Türkleri mi? Yoksa Kürtleri mi? Sunni müslümanları mı, alevileri mi? askerleri mi? Polisleri mi? Kimi idam edecek? Yoksi Çinli komunist Lider Mao'nun stratejisini mi uygulayacak?"

Özetini sunduğumuz konuşmanın devamını ve ayrıntıları videodan izleyebilirsiniz.

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