Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için Akşener’e 100 milyon dolar mı verildi? İyi Parti savcılığa başvurdu mu?

İddiayı gazeteci Lube Ayar'la birlikte Youtube kanalında dün (28 Ağustos Pazartesi) yaptığı programda paylaşan Gültekin, Akşener’e Altılı Masa’dan kalktığı 3 Mart’tan bir gün önce, “devlet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip” tarafından gönderildiği belirtilen bir mailde, “Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” yazıldığını ileri sürdü.

Gültekin, e-m ail mesajını ciddiye almadığını, ancak, "kim bu Hasan Cengiz?" diye merak ederek baktığında, Cumhur İttifakı'na yakın olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı ile karşılaştığını anlattı.

Hasan Cengiz’in başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere, milletvekilleri, bakanlar, eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammet Dervişoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Aleksandr Dugin ile fotoğrafları olduğuna dikkati çeken Gültekin, Cengiz’in aynı zamanda Türkiye’nin pek çok ilinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen programlar organize ettiğine, konuşmalar yaptığına işaret etti. Gültekin, söz konusu programlara Kılıçdaroğlu’nun da katıldığını vurguladı.

Gültekin, Hasan Cengiz’in seçimlerin ardından 1 Ağustos’ta Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kılıç hediye ettiğini ve bunu da sosyal medya hesabından, “Değişimcilere karşı kılıçları çektik” notuyla paylaşarak CHP içindeki tartışmada Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini vurguladı.

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Akşener'e gönderilen e-mail mesajının içindeki iddianın doğru olup olmadığını bilmediğini vurgulayan Gültekin, “Meral Hanım ve İyi Partililer, bu maille ilgili savcılığa başvurdu mu?” diye sordu. Gültekin, talep edilmesi halinde kendisine de gönderilen maili İyi Parti ile paylaşabileceğini ifade etti.

"Meral Akşener’e, 2 Mart’ta gönderilmiş bir maili aldım"

Gültekin'in açıklamaları şöyle:

"Çok enteresan bir gelişme oldu. Bu Kemal Bey ile ilgili yaptığım açıklamadan sonra bir mail aldım, çok ilginç bir mail. Mailin içeriği ilginç. Meral Akşener’e 2 Mart’ta, izleyicilerin özellikle dikkatini çekiyorum çünkü Meral Hanım, Mart’ta masadan kalktı, Meral Akşener’e 2 Mart’ta gönderilmiş bir maili aldım. Bir kaynağım bana Meral Akşener’e 2 Mart’ta şifreli bir hesaptan gönderilen bir mail gönderdi. Aslında maili ciddiye almadım. Çünkü bir sürü uydurma da olabilir. Sakın izleyicilerimizin özellikle altına dikkat ediyorum ben bu mail Doğrudur evet öyle bir mail falan filan hiç öyle bir şeye Girmiyorum hatta programda soracağım zaten eğer ben alalım böyle bir mail aldım aldıysa herhangi bir işlem yaptı mı savcılık işlemi çünkü mailin içeriği korkunç 2 Mart'ta Meral Hanım'a şöyle bir mail atılıyor. Kaynağımın bana söylediği şu, bu maili devlet içerisinde mevcut oyunu yani Kemal Bey adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip atıyor. Meral Akşener'e şöyle; 'Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım' diye.

Uydurma olabilir, saçma olabilir Çok ciddi almadım. Üzerine durmadım da zaten. Yani ne ispat edebilirsin ki burada en fazla şunu sorabilirim; böyle bir maille ilgili savcılığa baş vurdunuz mu? Çünkü size çok ağır bir tehdit var.

Kaynağımın dediği şu Meral Hanım'ın masadan kalkma nedeni bu mailden tedirgin olması, ses kaydını yayınlandılar diye. Neyse maili çok ciddiye almadım aslında. İspat edilebilir bir şey değil ki.

Bu arkadaş muhalefetle de inanılmaz bir ilişkisi varmış onu gördüm. Daha enteresan bir şey var, Hasan Beyin aynı zamanda bundan önceki milli güvenlik müsteşarı Muhammed Dervişoğlu’yla da yakın, onunla da fotoğrafları var. MİT’in şey tarafıyla.

"'Mutlaka Kemal Bey aday olmalı' diye konuşmalar yapmış"

Bir baktım Hasan Bey, Türkiye’nin farklı illerinde defalarca toplantılar düzenlemiş ve Kemal Beyin adaylığıyla ilgili organizasyonlar yapmış ve hepsine Kemal Bey katılmış. Kemal Bey, bütün toplantılara katılmış ve bu arkadaş şöyle konuşmalar yapmış, kendi Facebook hesabında hepsi var. Şöyle konuşmalar yapmış, mutlaka Kemal Bey aday olmalı, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında Kemal Bey'i aday olarak görmek istiyoruz diye. Daha da yetmemiş Anadolu’nun farklı illerinden insanlar getirmiş. Bir toplantı düzenlemiş, Kemal Bey de var, biri kalkıyor, ‘Ben Batman’dan geliyorum halkımız sizi istiyor’, biri kalkıyor ‘Ben Diyarbakır’dan geliyorum, halkımız sizi istiyor siz olmazsanız olmaz'. Hasan Bey de Kemal Beyle yaptığı toplantıda konuşma yapmış, 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında Kemal Bey’i istiyoruz o yüzden ben Kemal diyorum. Daha da ileri gitmiş, çok enteresan, İmamoğlu’na savaş açmış. ‘İmamoğlu babasına ihanet edip aday olamaz, bu seçim Kemal Beyin hakkıdır, Kemal Bey aday olacak, başkasına müsaade etmeyiz’. O da yetmemiş İmamoğlu’na yargı kararı geldiğinde Facebook hesabından şöyle bir şey paylaşmış: ‘Yargı millet ittifakının adayına karar verdi, hayırlı olsun’.