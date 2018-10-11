Kılıçdaroğlu’nu zor günler bekliyor! ‘Erdoğan’ın elinde bilgiler var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından yüklü miktarda tazminat cezalarına çarptırılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 900 bin liraya varan cezaları nasıl ödediği merak konusu oldu.

Tam bir skandal

Gazeteci Emin Pazarcı, konuyu köşesine taşırken ' Para CHP kasasından verilmişse eğer, bu suç! Başka birinden alınmışsa, etik değil. “Neyin karşılığı” diye sorarlar adama. Kendisinin ödemesi mümkün değil, mal varlığı ortada. Hele hele gerçekten parti kasasından bir yolu bulunup verilmişse, bu tam bir skandal!' diye yazdı.

'Erdoğan'ın elinde bilgiler var'

Pazarcı, sohbetlerinden yola çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde bilgiler olabileceğini yazarken 'Anladığım kadarıyla Erdoğan'ın elinde birtakım bilgiler de var…Söylemiyor, kamuoyuyla paylaşmıyor. Ancak, ifadelerinden konu hakkında derinliğine bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Kim bilir, belki önümüzdeki günlerde onları da kamuoyuna aktarır. Ben, bir zamanlaması olduğunu düşünüyorum! Ancak, Başkan Erdoğan'ı bu konuda kararlı görüyorum. Boşuna demiyorum, “CHP kıskaçta” diye. Özellikle Kemal Bey'i çok zor günler bekliyor!' ifadelerini kullandı.