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Gündem Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde toplu istifa
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde toplu istifa

Yeniakit Publisher
2023-05-24 18:49:00 -
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde toplu istifa

"Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDPKK'nın sahiplendiği Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil ile Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkanları Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladıktan sonra duruma tepki gösterip topluca istifa etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklaması Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde partililerin tepkisine yol açtı. Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil, bu desteğin ardından duruma tepki gösterip Yeşilyurt ilçe teşkilatı yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Çekmegil, "Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamızın sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat parti başkanı Ümit Özdağ’ın yaptığı CHP’ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız. Hatta ve hatta HDP desteğini 6’lımasa koalisyonundan çekse bile CHP’nin HDP’nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sebeple genel Başkanımızın açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız Sinan Oğan’ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın CHP ortaklığı nedeniyle İlçe Teşkilatı olarak istifa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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