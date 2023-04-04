Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP PKK'lı teröristlere özgürlük vadetti: Size umut olacağız!

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayacaklarını duyurarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin yanı sıra PKK elebaşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşları Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Sabri Ok peş peşe açıklamalar yaparak Altılı Masa'ya destek mesajları verdi.

Gelişmelerin ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, yurt dışına kaçan firarilere ve cezaevindeki PKK’lılara "Size umut olacağız" sözü verdi. Buldan, "Umudu dört bir yana yayacağız bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim bütün arkadaşlara sözümüzdür. Cezaevindeki arkadaşlarımıza, yurt dışında sürgünde olan arkadaşlarımıza, kaybettiğimiz canlarımıza sözümüzdür" dedi.

Bu arada HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın sosyal medyada çok konuşulan etro ceketinin fiyatının 16 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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