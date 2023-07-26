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Siyaset Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kim önerdi? Mehmet Sevigen açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kim önerdi? Mehmet Sevigen açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 23:55:00 -

Eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kimin önerdiğini canlı yayında açıkladı.

Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Eski milletvekili Mehmet Sevigen, kritik bilgiler verdi.

Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kim önerdi?

Sevigen, "Kemal bey önce DSP'ye gitti. İsmini vermeyeceğim bir paşa Genel Müdürlüğü döneminde DHKP-C gibi örgütlere mensup kişileri işe aldığı için telefon açıp partiye girmesine engel olmuş. Sonra Yalım Erez'in yanına gidiyorlar. Bunu DYP 'ye de almıyorlar. Ethem Sancak'a geliyor. Ethem bey de ilaç depolarının sahibi SGK'ya mal veriyorlar. Rica ediyor beni Baykal'a götürür müsün diyor. O da alıp götürüyor. Ben de imzaladım Kemal Bey'in üyelik formunu bu yüzden de herkesten özür diliyorum." diyerek Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kimin önerdiğini açıkladı.

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