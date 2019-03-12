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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 12:18
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sinan Yaylı'nın ailesinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi'ndeki eve geldi.

Şehidin babası Ahmet ve annesi Hacer Yaylı ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:18
  1. Bursa
  2. Ahmet Yaylı
  3. Hacer Yaylı
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı
  6. Çavuş Sinan Yaylı
  7. Mardin
  8. Mardin'in Savur ilçesi
  9. Savur

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  • TatarTatar43 dk önce
    Utanmadan şehit Ailesini ziyaret ediyor bune turşu bu ne nane
  • kibarcikkibarcik55 dk önce
    bu nasıl aılekı şehit evlatlarının kanlarını üstlerinde taşıyanları evlerıne kabul edebılıyorlar şehitin mekanı cenetı ala olur ınsallah lakın bu ana baya yazıklar olsun yüreklerindeki evlat acısının üzerine benzındöken bu kamal ve şürekasının nasıl oturupta cay ıctıle yzıklar olsun veselam

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