Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sinan Yaylı'nın ailesinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi'ndeki eve geldi. Şehidin babası Ahmet ve annesi Hacer Yaylı ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.