Kılıçdaroğlu'ndan savcıları tehdit eden Demirtaş'a destek

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi hakkında terör suçundan iddianame düzenleyen bazı savcıları, "Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır.” sözleriyle tehdit etmesinin yankıları sürüyor.

Demirtaş'a destek çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kamal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın avukatlarından talimat alan savcı ve hakimlerin olduğunu belirterek, HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, bu iddianameleri madalya olarak takacağını söyleyerek skandal sözlere imza attı.

CHP ve HDP arasında ittifak var

CHP ve terör sevici HDP yerel seçimlerde ittifak kurmuş ancak bunu uzun süre itiraf etmişti. Sonradan ittifakı kabul eden CHP yönetimi bu kirli ittifakı devam ettiriyor.