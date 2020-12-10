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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan "İlk Türk kadın mitingi" paylaşımı:
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan "İlk Türk kadın mitingi" paylaşımı:

"10 Aralık 1919'da Kurtuluş mücadelesine güç veren Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Rahime Kaptanların torunları, bugün de demokrasi mücadelesinin öncüsü konumunda, istiklal yolunun ön safındadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:07:04 -
Kılıçdaroğlu'ndan "İlk Türk kadın mitingi" paylaşımı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun işgaline karşı 101 yıl önce Kastamonu'da gerçekleştirilen İlk Türk Kadın Mitingi dolasıyla anma mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 101 yıl önce Kastamonu'da Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde İlk Türk Kadın Mitingi'nin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "10 Aralık 1919’da Kurtuluş mücadelesine güç veren Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Rahime Kaptanların torunları, bugün de demokrasi mücadelesinin öncüsü konumunda, istiklal yolunun ön safındadır. Kadınları ve cumhuriyet kenti Kastamonu'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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