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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti

Yeniakit Publisher
2023-07-22 18:58:00 - 2023-07-22 19:01:47
Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti

2023 seçiminden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı Halk TV'ye, CHP'den şoke edici bir yaptırım geldi.

CHP, Halk TV'yle yapılan tüm anlaşmalarını feshettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini açıkladı.

Erdem gelişmeyi şu ifadelerle paylaştı:

Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi (Sayıştay) denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.


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