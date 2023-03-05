Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle! İmamoğlu ve Yavaş detayı dikkat çekti

t24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kol kola olacağını iddia etti. "Yeni dönemde her iki ismin etkin olacağı mesajının verileceği konuşuluyor" diyen Tahincioğlu, özetle şunları kaydetti:

"(...) Kulislere yansıyan bilgiler, dünkü beşli masa toplantısının çok yapıcı diyaloglarla gerçekleştirildiği yönünde.

Beş partinin liderlerinin gelinen noktada seçimin kazanılmasından yana tereddüt duymadıklarını söyledikleri, işler zorlaşmış görünse de sonucun değişmeyeceği yönündeki görüşlerini aktardıkları ifade ediliyor.

Toplantıda ağırlıklı olarak kamuoyuna yapılan açıklama üzerinde durulmuş. Açıklamadaki kelimeler özenle seçilmiş. İYİ Parti lideri Akşener'in aksine yapıcı dili sürdürmenin doğru olduğu yönünde bir karar birliğine de varılmış.

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Elbette İYİ Parti'deki baş döndürücü trafiğin de yakından izlendiği söyleniyor. Yapılan açıklamaların, beşli masaya yönelik mesajların takip edildiği ifade ediliyor.

Ancak İYİ Parti'nin beklentisinin aksine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir aday ismi üzerinde herhangi bir değerlendirme yapılmadığını vurgulamak gerekiyor. Gelen bilgiler, liderlerden hiçbirinin, "İYİ Parti'nin söylediği koşulları değerlendirelim" yönünde bir yaklaşım sergilemedikleri yönünde.

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Buna rağmen kullanılan yapıcı dil, "kapının kapatılmadığının" işareti. Açıklamaya yansıyan, "kaybedeni olmayan zafer" ifadesi de öyle...

Buna karşılık, pazartesi günü yapılacak toplantıya Akşener'in katılması beklenmiyor. Gelmesi için ikinci bir özel davet de düşünülmüyor. En azından toplantıda bu yönde bir karar alınmış değil.

Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in açıklamasından sonra verdiği mesajlar, masadaki boşluğun doldurulabileceği şeklinde yorumlandı.

Ancak masanın bileşenleri için bu da tartışma konusu değil. Bir yıldır yürütülen ve mutabakatla sonuçlandırılan çalışmaların seçime kısa bir süre kala yeniden masaya yatırılması söz konusu değil. Bu nedenle de masanın genişlemesi başlığı da toplantının gündemlerinden biri olmadı.

Masa formel olarak genişlemeyecek, ancak diğer muhalefet partileri ve HDP'nin başında olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile diyalog kurulacak. Nitekim Kılıçdaroğlu Sol Parti ve TİP ile bu süreci başlatmış, "sofrayı büyüteceklerini" açıklamıştı.

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Açıklamada, pazartesi günü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı belirtilerek, daha önce yapılan planlamaya sadık kalındı.

Kapının açık tutulmasıyla da amaçlanan Akşener'in pazartesi günü toplantıya katılmasından çok ilerleyen süreçte İYİ Parti'nin görüş değiştirmesi durumunda hareket alanı bulabilmesi. Özellikle de İYİ Parti seçmeninin küstürülmemesi.

Artık pazartesi günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor. Sonrasında kampanya dönemi her parti için başlayacak.

Toplantıda gündeme gelmedi ancak kulislerdeki iddialar Kılıçdaroğlu'nun kampanya sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kol kola olacağı yönünde. Yeni dönemde her iki ismin etkin olacağı mesajının verileceği konuşuluyor. (...)"