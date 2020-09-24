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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan flaş cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan flaş cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:26:00 - 2020-09-24 09:36:58
Kılıçdaroğlu’ndan flaş cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için, “Bütün çabalarını bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler” dedi.

Dün akşam katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında sorulan sorulara cevap verdi.

Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız, belediye başkanlıklarını yapacaklar, güven tazeleyecekler, başarılı olacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler” açıklamasını yaptı.

Canlı yayın devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti.

Belediye başkanlarımız, belediye başkanlıklarını yapacaklar, güven tazeleyecekler, başarılı olacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler

Onların başarısı ile gurur duyarım

Kimi kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun isminden yüksek çıktığının hatırlatılması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "O arkadaşların belirlenmesinde, aday olmasında benim emeğim vardır ve dolayısıyla partilerimizin emeği vardır. Onlar ne kadar başarılı olursa ben o kadar gurur duyarım." ifadelerini kullandı.

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