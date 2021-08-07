Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'işinize bakın' göndermesi!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığı görevlerine devam etmesi gerektiğini söyleyerek adaylığının önünü kesti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde Enine Boyuna programının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu programda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığında isimleri konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili soruya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerini devam ettirmelerini istediğini ifade ederek "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi yerlere gelebilirler, daha güzel yerlere gelebilirler. Burada hiçbir tereddütümüz yok bizim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önlerini kesti

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, son zamanlarda birçok şehirde mitingler düzenleyen İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın önünü kesti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise, ortak adaylık konusunda her fırsatta diyalog ve istişareyi işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına ne cevap vereceği merak konusu oldu.