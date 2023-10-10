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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 15:21:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili olarak "Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana 'neden' hayır diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin" dedi.

Bahçeli: Tezkereye 'hayır' demek şehitlere ihanet olur

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresi konusunda tarihi bir imtihanla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu teröre karşı ise çıksınlar nerede durduğunu açıklasınlar. Tezkereye itiraz etmeye çalışanlar Türkiye'nin karşı cephesidir. Bu şer ve bölücü cephe mutlaka mağlup edilecektir. Terörden rahatsız olanlar tezkereye karşı çıkmamalı. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla birlikte şehitlere ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir." ifadelerini kullanmıştı.

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