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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Adayın duyurulacağı tarihi verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Adayın duyurulacağı tarihi verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yaptığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi için 6'lı Masa'nın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşakanı adayı hakkında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, adayın belli olacağı tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 22:28:00 -

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanacağı tarihi canlı yayında duyurdu. Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13'ünde değil de 23'ünde de kamuoyuna bir şekliyle ortak mutabakat metniyle açıklanır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler, adaylarının belirlenmesi için 6'lı Masa'ya çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyeceklerini duyurdu.

"13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız."

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak, "13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde" ifadelerini kullandı.

"23'ünde kamuoyuna açıklarız"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Artık 13 Şubat'ta mı olur? Yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur bakacağız. Burada da büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı diyelim ki 13'ünde değil de 23'ün de kamuoyuna bir şekilde ortak mutabakatla birlikte açıklayacağız." dedi.

"Gerekirse o gizlilik muhafaza edilir"

Sunucunun 13 Şubat'ta karar verirseniz bu bilginin 13'ünde ya da 14'ün öğrenilebileceğini ifade etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Gerekirse o gizlilik muhafaza edilir, belli bir tarih gerçekten güzel bir törenle açıklanabilir" diye konuştu.

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Acele etme bay Kemal seçimler Bi olsun biz durmak yok yola devam diyelim sona açıklarsanız adayınızı.
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