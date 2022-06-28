Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan sözler! Böyle ti'ye aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, 6 büyük ilde çiftçiye bedava elektrik vereceklerini söyledi.

"Hükümetin CHP'yi dinlemediğini" dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çünkü onlar çiftçiden, üreticiden ve alın terinden yana değil; lobilerden yana. Doğal gaz, kömür lobisi, diğer lobiler var. Ama biz halktan, üretimden, alın terinden, çiftçiden, besiciden yanayız. O nedenle onları destekleyeceğiz" dedi.

"Anlaşılan takip etmekte güçlük çekiyorsunuz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. "Anlaşılan bizim somut icraatlarımızın hızına yetişip takip etmekle güçlük çekiyorsunuz" ifadelerini kullanan Nebati, "Bugün vadettikleriniz bizim zaten çoktan başlattığımız projeler" paylaşımını yaptı.