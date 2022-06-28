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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan sözler! Böyle ti'ye aldı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan sözler! Böyle ti'ye aldı

Her zaman yaptığı gibi yine bol keseden sallayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı illere bedava elektrik vereceklerini iddia ederek vaatlerini sıraladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vaatlerin zaten yapıldığını söyleyerek "Anlaşılan takip etmekte güçlük çekiyorsunuz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 22:50:00 - 2022-06-28 22:50:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, 6 büyük ilde çiftçiye bedava elektrik vereceklerini söyledi.

"Hükümetin CHP'yi dinlemediğini" dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çünkü onlar çiftçiden, üreticiden ve alın terinden yana değil; lobilerden yana. Doğal gaz, kömür lobisi, diğer lobiler var. Ama biz halktan, üretimden, alın terinden, çiftçiden, besiciden yanayız. O nedenle onları destekleyeceğiz" dedi.

"Anlaşılan takip etmekte güçlük çekiyorsunuz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. "Anlaşılan bizim somut icraatlarımızın hızına yetişip takip etmekle güçlük çekiyorsunuz" ifadelerini kullanan Nebati, "Bugün vadettikleriniz bizim zaten çoktan başlattığımız projeler" paylaşımını yaptı.

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Yorumlar

Tekin

Lafla peynir gemisinin yürüdüğünü gören,bilen var mı?

İzmir li Mehmet

Senin belediye lerim önce çöpleri toplamayı öğrensin yönettiğiniz şehirler pislikten geçilmiyor
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