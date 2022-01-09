Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na '41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız olduğu' mahkeme kararıyla tescillenmişti. CHP'lilerin kasıtlı olarak yaydığı iddialar, Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından gelmişti.

İftira attıkları Bayraktar'a sahip çıktı

Partisinin mensuplarının aylar öncesindeki iftiralarını unutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sahip çıktı.

İktidara gelmeleri durumunda savunma sanayii projelerine ilişkin ne yapılacağı sorulan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olsa da Bayraktar'ın büyümesini ve gelişmesini istediğini vurgulayarak, "Her ortamda destek vermeye hazırım" diye konuştu.