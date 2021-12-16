Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücrete ilk yorum!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanan 2022 asgari ücret rakamına ilişkin "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 asgari ücret rakamına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir." ifadelerini kullandı.