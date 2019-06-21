Kılıçdaroğlu'ndan anket açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23Haziran'da yapılacak olan seçimle ilgili 'anket yaptırdınız mı?' sorusuna "Parti olarak yaptırdığımız özel bir anket yok" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda “23 Haziran’daki İstanbul seçimine yönelik yaptırdığınız bir anket var mı?” sorusuna, “Yaptırdığımız bir anket yok ama değişik kurumların yaptıkları anketler var, biz de onlara bakıyoruz” diye konuştu. Seçim günü oylamanın yapılacağı son saate kadar kendisinin, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, partililerin ve bu ülkenin vatanseverleriyle hep beraber çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nın tüm aktörleri son saate kadar hep birlikte çalışacağız.” dedi. Kılıçdaroğlu, parti olarak yaptırdıkları özel bir anket olmadığını yineledi.